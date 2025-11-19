Путин призвал ускорить ликвидацию барьеров для отечественных технологий

Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды

Tекст: Валерия Городецкая

В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

