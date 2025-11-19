Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин призвал ускорить ликвидацию барьеров для отечественных технологий
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey-2025 в Москве заявил о необходимости ускоренного снятия административных и правовых барьеров, мешающих созданию и внедрению отечественных технологий.
Глава государства подчеркнул, что такие барьеры затрудняют развитие суверенных решений в IT-сфере, передает РИА «Новости».
«Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий», – заявил Путин.
Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Он также поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России.