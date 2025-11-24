Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Белый дом сообщил о продолжении тесной работы с Украиной по мирному плану
По итогам встречи делегаций США и Украины в Женеве было составлено совместное заявление, в котором обе стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в ближайшие дни.
«США и Украина договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Они также будут поддерживать тесный контакт со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса. Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и США», – приводит Белый дом текст совместного заявления.
Отдельно в заявлении выделена благодарность украинской делегации США и лично президенту Дональду Трампу за «неустанные усилия, направленные на прекращение войны и человеческих жертв».
Отмечается, что обе делегации согласились с тем, что встреча в Женеве оказалась конструктивной и эффективной, нацеленной на поиск долгосрочного прочного мира.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.
По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.