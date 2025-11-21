Украинский нардеп Гончаренко представил якобы новый мирный план Трампа

Tекст: Катерина Туманова

«Двадцать восемь пунктов мирного плана США-о чем идет речь», – называет нардеп пост с фото переведенных страниц, в котором перечисляет несколько пунктов, которые ранее сообщались в западных СМИ.

Среди этих пунктов безопасность и политический статус Украины, территориальные вопросы, военные договоренности, экономический блок и восстановление Украины, Россия в мировой системе, гуманитарные вопросы, энергетика и спецобъекты, внутренние политические процессы на Украине, выполнение и контроль.

В частности, в представленном Гончаренко документе говорится о необходимости закрепить ограничение численности вооруженных сил Украины, о важности согласия НАТО не размещать войска на территории Украины, передает ТАСС.

Для Киева предложены гарантии безопасности от США, но характер гарантий четко не прописан. Подчеркивается, что гарантии будут аннулированы в случае нападения Украины на Россию. Одновременно в Конституции Украины предлагается закрепить внеблоковый статус страны, а НАТО обязуется не принимать Украину в альянс.

В разделе о линии фронта и территориях указывается, что Украина должна вывести свои силы с контролируемой ею части Донбасса. При этом в Херсонской и Запорожской областях сохраняется существующая линия соприкосновения сторон.

Документ также содержит пункт о замороженных активах России, часть которых предлагается направить на восстановление инфраструктуры Украины.

В тексте есть и положения о необходимости предоставления России юридических гарантий невозобновления боевых действий. В качестве стимула обсуждается постепенное снятие международных санкций с России и последующая реинтеграция в мировую экономику.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева. А посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина назвала бессмысленным новый план США.