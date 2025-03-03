  • Новость часаАнонсированы первые полеты МС-21 и SJ-100 с новыми российскими двигателями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    ВСУ попытались контратаковать под Красноармейском и Дзержинском
    Долгов: США убедились в словах Путина о токсичности Зеленского
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    32 комментария
    3 марта 2025, 12:35 • Справки

    Главные правила ухода за рассадой перцев и томатов: секреты крепкого урожая

    Главные правила ухода за рассадой перцев и томатов: секреты крепкого урожая
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Выращивание рассады – ответственный и увлекательный этап на пути к богатому урожаю томатов и перцев. От того, насколько правильно вы будете ухаживать за молодыми растениями, зависит их здоровье, сила – и в конечном итоге количество и качество плодов. Подробно рассмотрим ключевые аспекты ухода за рассадой этих популярных культур, чтобы вы могли получить крепкие и урожайные растения.

    Как выбрать семена и хороший грунт

    Прежде чем приступить к посеву, необходимо тщательно подготовить семена и грунт. Для начала отберите самые крупные и здоровые семена. Если семян много, можно провести простую процедуру отбраковки: опустить их в солевой раствор (одна чайная ложка соли на стакан воды). Те семена, что всплывут на поверхность, скорее всего, не дадут хороших всходов, их лучше отбраковать. Оставшиеся семена необходимо промыть чистой водой и просушить.

    Грунт для рассады можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно. Главное требование к почвосмеси – она должна быть рыхлой, питательной и хорошо пропускать воздух и воду. Оптимальный состав: две части дерновой земли, одна часть перегноя и одна часть речного песка. Для дополнительной питательности можно добавить немного древесной золы.

    Важно помнить, что здоровье рассады во многом зависит от качества грунта. Избегайте использования земли с огорода в чистом виде, так как она может содержать вредителей и болезни.

    Посев семян: создаем идеальные условия

    Сеять семена томатов и перцев на рассаду следует за 50–70 дней до предполагаемой даты высадки в открытый грунт или теплицу. Сроки посева могут варьироваться в зависимости от климатических условий вашего региона.

    Для посева семян можно использовать различные емкости: ящики, контейнеры, горшочки. Главное, чтобы они были чистыми и имели дренажные отверстия для оттока лишней воды.

    Семена высевают на глубину 1–2 см, после чего емкости с посевами необходимо накрыть пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. Оптимальная температура для прорастания семян – 25–28 градусов.

    Как ухаживать за рассадой

    После появления всходов (обычно это происходит через 5–7 дней) пленку необходимо снять, а емкости с рассадой переставить в более прохладное и светлое место.

    Каким должно быть освещение

    Рассада томатов и перцев нуждается в ярком освещении в течение 12–14 часов в сутки. В феврале и марте, когда световой день еще короткий, необходимо использовать дополнительное освещение – фитолампы или люминесцентные лампы.

    Какой должна быть температура

    Оптимальная температура для роста рассады томатов – 20–22 градуса днем и 16–18 градусов ночью. Для перцев температура должна быть немного выше – 22-25 градусов днем и 18-20 градусов ночью.

    Как поливать рассаду

    Делать это необходимо умеренно, по мере высыхания верхнего слоя грунта. Избыточное увлажнение может привести к развитию грибковых заболеваний, таких как черная ножка. Вода для полива должна быть теплой и отстоянной.

    Чем подкармливать рассаду

    Подкармливать рассаду томатов и перцев начинают через 10–14 дней после появления всходов. Для подкормки можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска или специальные удобрения для рассады. Подкормку проводят два-три раза за весь период выращивания рассады.

    Когда проводят пикировку

    Пикировка – это пересадка рассады в отдельные емкости большего объема. Пикировку томатов проводят, когда у растений появляется два-три настоящих листа. Перцы пикируют позже, когда у них будет пять-шесть настоящих листьев. Пикировка способствует развитию мощной корневой системы и улучшает рост растений.

    Как закаливать рассаду

    За 10–14 дней до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, постепенно приучая ее к открытому воздуху и более низким температурам. Для этого рассаду выносят на балкон или улицу на несколько часов в день, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

    Перец – капризный аристократ: особенности выращивания рассады

    Перец, хоть и родственник томату, требует особого подхода. Эта культура более нежная и чувствительная, поэтому важно учитывать ее специфические потребности, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду.

    1. Правильная посадка семян: индивидуальный подход

    Перец не любит пересадки, поэтому лучше сразу сеять семена в отдельные емкости. Если пикировки не избежать, сейте семена на достаточном расстоянии друг от друга (минимум 2х2 см), чтобы можно было пересадить ростки с комом земли.

    Глубина посадки семян перца – 3-4 см, в отличие от томатов, которые сеют на глубину 1-1,5 см. Это связано с тем, что семена перца крупнее, а более глубокая посадка обеспечивает устойчивость сеянцев.

    2. Закалка: без резких перепадов

    Закалка перца отличается от закалки других культур. Главное – избежать резких перепадов температур. Оптимальная температура для закалки – 16-18 градусов.

    В этот период перцу необходимо яркое круглосуточное освещение. Продолжительность закалки – четыре-пять дней.

    3. Световой режим: короткий день, яркий свет

    Перец – растение короткого дня (около восьми часов). И все-таки культура требовательна к яркости освещения. Особенно это важно для молодых всходов.

    4. Температурный режим: тепло и стабильность

    Семена перца прорастают при температуре 25–32 градуса. Критические отметки – 20 и 36 градусов. Во время закалки температура должна быть 16–18 градусов, а в остальное время выращивания рассады – 22–25 градусов.

    Избегайте размещения рассады на холодном подоконнике, у холодного оконного стекла и на сквозняках.

    5. Пикировка: аккуратность и осторожность

    Пикировка для перца нежелательна, но если она необходима, проводите ее, когда у растений будет три-четыре настоящих листа. За день до пикировки обильно полейте рассаду, чтобы уменьшить повреждение корней. Пересаживайте ростки с комом земли, используя чайную ложку.

    Важно не заглублять рассаду перца – стебель должен быть на том же уровне, что и до пересадки. В отличие от томатов, перец не образует придаточные корни, а заглубленный стебель легко загнивает.

    SOS-сигнал от рассады: как спасти вытянувшиеся перцы и томаты

    Каждый огородник хоть раз сталкивался с ситуацией, когда вместо крепких, коренастых всходов из земли тянутся бледные, тонкие, словно ниточки, ростки. Они буквально на глазах вытягиваются, пытаясь дотянуться до света, и в итоге полегают, не выдержав собственной хрупкости. Проблема эта распространенная, а решить ее можно, если действовать грамотно.

    Почему рассада вытягивается

    Прежде всего важно понять, что подкормки и обильный полив в данном случае не помогут, а лишь усугубят ситуацию. Причина вытягивания кроется в нарушении баланса между освещением и температурой. Среди основных факторов:

    Недостаток света: особенно в первые недели после появления всходов.

    Избыточное тепло: стимулирует рост надземной части в ущерб корневой системе.

    Слишком ранняя стимуляция роста: истощает силы молодых растений.

    Использование некачественных семян: приводит к ослабленным всходам.

    Как спасти рассаду?

    Агрономы рекомендуют следующий алгоритм действий:

    1. Тушите свет

    Круглосуточное освещение не стимулирует рост, как многие думают, а наоборот, подавляет выработку ауксинов – гормонов роста. В результате растение перестает тянуться вверх и направляет силы на укрепление корневой системы и утолщение стебля.

    Благодаря этому всходы накапливают необходимые питательные вещества, ассимиляты, которые расходуются во время фотосинтеза.

    2. Снижайте температуру

    Помните, что температура закалки для рассады томатов, перцев и баклажанов составляет 16–18 градусов – такая нам и нужна, чтобы остановить бесполезный рост рассады вверх.

    3. Ожидайте

    Уже через сутки рассада должна перестать вытягиваться. Если всходы сильно вытянулись, круглосуточное освещение необходимо продлить на несколько дней – до пяти суток.

    4. Вернитесь к оптимальным условиям

    После того как рассада окрепнет, постепенно возвращайте оптимальную температуру и продолжительность светового дня (13–14 часов, 22–25 градусов).

    Причем неплохо бы создать рассаде перепад температур: дневная температура должна быть на несколько градусов выше ночной (например, 21–24 градуса днем и 18–21 градус ночью). Это стимулирует потребление ассимилятов и способствует развитию растений.

    Если нет возможности для регулировки температуры, то можно на ночь ставить рассаду на пол, там обычно прохладнее.

    Важные нюансы

    Круглосуточное освещение – это экстренная мера, а не постоянный режим. Длительное воздействие искусственного света может истощить запасы микроэлементов в растениях, что приводит к хлорозу и другим проблемам.

    Необходимо следить за состоянием растений, при первых признаках ухудшения прекратить круглосуточную досветку.

    Главное
    NYT: Трамп может прекратить военную помощь Украине
    Песков заявил о нежелании Зеленского воспринимать новые реалии
    Трюдо собрался просить британского короля Карла III о защите от Трампа
    Грузия обвинила Европу в продолжении военных действий на Украине
    Израильские артисты извинились за исполнение «Катюши» в Молдавии
    Кинокритик объяснил, почему Юре Борисову не удалось завоевать «Оскар»
    Общественники узнали о «тайном бизнесе» в России Левы из «Би-2»

    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая

    Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, почему Россия так сильно отстала в их производстве, есть ли у нас свои технологии и чем поможет опыт Китая в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, директор компании «ТДМ96», которая более 15 лет занимается поставкой редкоземельных металлов из Китая. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленского публично превратили в политический труп

    Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности

    Перейти в раздел

    Новая политика США сказалась на действиях НАТО в Балтийском море

    «Финляндия считывает сигналы президента США Дональда Трампа». Такими словами эксперты оценивают действительно необычное событие: Хельсинки освободил танкер, задержанный ранее по обвинению в «диверсии по заказу российских спецслужб». Однако для этого имели значение и ряд других обстоятельств. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейская элита увидела спасение в поддержке Украины

    Выделить Украине еще больше денег и оружия и послать в эту страну «миротворцев» – таким стал главный итог прошедшего в Лондоне саммита, формально посвященного судьбе киевского режима. На самом деле собравшиеся в столице Великобритании европейские лидеры обсуждали нечто гораздо более важное. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............