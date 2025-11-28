Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.10 комментариев
FT: В случае увольнения Ермака Зеленский потеряет «козла отпущения» для критики
В случае увольнения главы офиса президента Украины Андрея Ермака Владимир Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков, пишет Financial Times (FT).
По информации FT, Ермак сумел сделать себя незаменимым для украинского лидера, устранив других соратников Зеленского из ближнего круга власти, передает РИА «Новости».
«Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... Зеленского. И если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского», – отметил украинский депутат, на которого ссылается издание.
Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные.