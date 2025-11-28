  • Новость часаЭксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    12 комментариев
    Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    5 комментариев
    28 ноября 2025, 14:57

    FT: В случае увольнения Ермака Зеленский потеряет «козла отпущения» для критики

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае увольнения главы офиса президента Украины Андрея Ермака Владимир Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков, пишет Financial Times (FT).

    По информации FT, Ермак сумел сделать себя незаменимым для украинского лидера, устранив других соратников Зеленского из ближнего круга власти, передает РИА «Новости».

    «Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... Зеленского. И если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского», – отметил украинский депутат, на которого ссылается издание.

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные.

    27 ноября 2025, 17:20
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    Путин: Конфликт на Украине прекратится после ухода ВСУ с занимаемых территорий

    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Комментарии (13)
    27 ноября 2025, 17:32
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (12)
    27 ноября 2025, 20:55
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 01:31
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 11:19
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 12:25
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 22:15
    Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты Америки развязали конфликт на Украине, однако не смогли достичь желаемых результатов, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Вашингтон стал инициатором конфликта на Украине, который привел к серьезному ущербу, однако не смог реализовать свои планы, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США организовали и подожгли этот конфликт, но так и не достигли запланированных результатов.

    Хаменеи напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп заявлял о готовности за три дня урегулировать кризис.

    «Однако по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», – заявил верховный лидер Ирана.

    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп должен обратить внимание еще на одну «адскую дыру», созданную США.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 09:47
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 02:01
    На западе Украины подожгли историческую Садигурскую синагогу

    Tекст: Катерина Туманова

    В западноукраинских Черновцах 27 ноября был совершен поджог синагоги, о чем в Telegram-канале сообщил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

    «Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией. Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб», –написал посол, приложив фото внутри здания после пожара.

    Бродский добавил, что диппредставительство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной по данной ситуации.

    Синагога в Садгоре, построенная около 1770 года, – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины Садгоры, который теперь расположен в черте города Черновцы. По преданию, в основании синагоги земля, привезенная 200 лет назад из Израиля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, храм Иова Почаевского в селе Милиево подожгли в Черновицкой области. Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области.

    Комментарии (8)
    27 ноября 2025, 16:48
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:16
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    Комментарии (5)
    28 ноября 2025, 10:53
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 17:37
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а сам город находится под контролем российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске – прим. ВЗГЛЯД) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», – отметил глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Путин сейчас находится с рабочим визитом в Бишкеке, где проводит встречи на высшем уровне с 25 по 27 ноября.

    Ранее Путин сообщил, что российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией.

    В пятницу последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска.

    Напомним, глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 18:54
    Италия выдала Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Кузнецов, обвиняемый в организации диверсии на газопроводах «Северный поток», был экстрадирован из Италии в Германию для проведения следственных действий.

    Италия передала Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» гражданина Украины Сергея Кузнецова спустя более трех месяцев с момента задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    По данным источников в органах правосудия ФРГ, Кузнецов в ближайшее время прибудет в Карлсруэ, где расположено главное управление Генпрокуратуры Германии.

    В публикации отмечается, что уже 28 ноября Кузнецов должен предстать перед следственным судьей, который определит для него дальнейшую меру пресечения.

    Далее ожидается, что слушания по делу будут организованы в Гамбурге. Власти Германии продолжают расследование обстоятельств диверсии на стратегических объектах энергетики в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.

    Варшава встала на опасный путь, предоставляя Киеву право бить по объектам России в Европе, что может спровоцировать глобальную войну на континенте.

    Президент Владимир Путин отметил, что несмотря на подрыв «Северных потоков», поставки российского газа начали расти благодаря переориентации на другие рынки.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:22
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет – тот пусть и ведет переговоры», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования основными мировыми игроками. Он подчеркнул, что для России важно юридическое закрепление любых достигнутых решений.

    Ранее Путин указывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Комментарии (75)
    27 ноября 2025, 19:03
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Украина проигрывает войну и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть государств Евросоюза продолжают настаивать на финансовой поддержке Украины, несмотря на коррупционные скандалы и высокий уровень недоверия к украинским властям.

    Он отметил, что некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно прозрачности расходования выделяемых Украине средств. Фицо подчеркнул, что уже в 2026-2027 годах Киеву потребуется огромная финансовая помощь, однако государства Евросоюза не желают покрывать эти расходы за счет своих национальных бюджетов. В связи с этим появилась идея использовать замороженные активы России.

    Фицо добавил, что использование российских замороженных средств чревато большими судебными разбирательствами и рисками ответных шагов со стороны России. Он сообщил, что запросит у словацкого парламента мандат для гибкости в переговорах по этому вопросу на предстоящем саммите Евросоюза в декабре.

    Премьер также подчеркнул: «Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран – США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали на Украину 30,9 млрд евро из доходов от активов России.

    Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возврат кредита, полученного до предоставления долгосрочного финансирования за счет российских активов.

    Еврокомиссия готовит юридический текст по возможному использованию замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

