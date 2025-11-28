Ермак заявил, что Украина уступать территории ради мира не станет

Tекст: Катерина Туманова

«Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», – приводит слова Ермака журналу Atlantic.

По его словам, при вопросе о территории Украина готова обсуждать только место, где должна пройти граница, чтобы разграничить контролируемые воюющими сторонами территории.

«Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, – это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать», – сказал Ермак в телефонном интервью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву. Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после достижения сделки по урегулированию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам.

Зеленский анонсировал «важные переговоры» на Украине с его участием.