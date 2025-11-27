Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Зеленский анонсировал «важные переговоры» на Украине с его участием
Зеленский анонсировал переговоры по мирному плану в начале следующей недели
На следующей неделе Владимир Зеленский намерен провести «важные переговоры», посвященные реализации мирного плана и усилению гарантий безопасности для Украины, следует из видеообращения главы киевского режима.
По словам Зеленского, Украину на следующей неделе ждут «важные переговоры» при его участии, передает ТАСС.
Он отметил, что украинская команда совместно с представителями США продолжает работу над ключевыми пунктами мирного плана по итогам консультаций в Женеве, к такой форме, которая «выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности».
Зеленский добавил, что на следующей неделе запланированы не только переговоры делегаций, но и его личное участие в них. Он отметил, что сейчас украинская сторона также тесно взаимодействует с европейскими партнерами. Деталей будущих переговоров Зеленский пока не сообщил.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл должен посетить Киев уже в ближайшие дни.
Ранее власти США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву. Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после достижения сделки по урегулированию на Украине.
В Киеве на этой неделе ожидают визит министра армии США Дэниела Дрисколла.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Владимира Зеленского и его окружения по американскому плану урегулирования выглядит противоречиво.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, однако юридически со стороны Киева это сейчас невозможно.