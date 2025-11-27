Зеленский анонсировал «важные переговоры» на Украине с его участием

Зеленский анонсировал переговоры по мирному плану в начале следующей недели

Tекст: Вера Басилая

По словам Зеленского, Украину на следующей неделе ждут «важные переговоры» при его участии, передает ТАСС.

Он отметил, что украинская команда совместно с представителями США продолжает работу над ключевыми пунктами мирного плана по итогам консультаций в Женеве, к такой форме, которая «выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности».

Зеленский добавил, что на следующей неделе запланированы не только переговоры делегаций, но и его личное участие в них. Он отметил, что сейчас украинская сторона также тесно взаимодействует с европейскими партнерами. Деталей будущих переговоров Зеленский пока не сообщил.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл должен посетить Киев уже в ближайшие дни.

Ранее власти США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву. Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после достижения сделки по урегулированию на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Владимира Зеленского и его окружения по американскому плану урегулирования выглядит противоречиво.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, однако юридически со стороны Киева это сейчас невозможно.

