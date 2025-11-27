Politico: США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

Tекст: Вера Басилая

США выразили позицию о необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до согласования любых гарантий безопасности, передает Politico.

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров. Рубио отметил этот подход как основной в недавних консультациях с европейскими дипломатами, где подчеркивалось: Белый дом пока не готов приглашать украинское руководство в Вашингтон до подписания договоренности.

На прошлой неделе Вашингтон выдвинул пакет предложений, согласно которым Украина может ограничить численность армии 600 тыс. человек без аналогичных ограничений для российских сил, что вызвало неоднозначную реакцию среди западных союзников. Американские власти при этом защищают этот 28-пунктовый план как отправную точку, а не окончательное решение.

Некоторые члены НАТО, а также отдельные представители Республиканской партии Конгресса, выступили за предоставление Украине серьезных гарантий безопасности, сравнимых с пятой статьей устава НАТО. Однако, как отметил Дон Бэкон из Палаты представителей, такое соглашение возможно при условии серьезных уступок Киева по спорным территориям. Один из европейских дипломатов заявил, что разработанные США предложения, по сути, не учитывают вопросы прав человека или международного законодательства.

В целом США постепенно занимают более нейтральную позицию в диалоге между Киевом и Москвой, что вызывает озабоченность у ряда европейских стран, опасающихся смещения баланса в пользу Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине во главе с Францией и Британией при участии Турции и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в обсуждении архитектуры безопасности потребуется позднее.

Президент России Владимир Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.