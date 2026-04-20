Вице-спикер парламента Словакии Гашпар заявил о риске покушения на Фицо в Киеве

Tекст: Антон Антонов

27 февраля Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил политика на Украину для обсуждения накопившихся вопросов. «Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно», – приводит слова Гашпара РИА «Новости».

Премьер назвал поездку неприемлемой по политическим мотивам и соображениям безопасности. Одновременно словацкий лидер раскритиковал давление украинской стороны в сфере энергетики и поставок нефти, рассказал Гашпар.

«Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», – сообщил Гашпар.

При принятии решения учитывались и прошлые высказывания украинского президента. Гашпар напомнил о словах Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о знании его точного адреса. Политик отметил, что подобные заявления могут восприниматься как угроза физической расправы.

В мае 2024 года политик получил тяжелое ранение в результате вооруженного нападения. Позднее глава правительства рассказал о новых попытках покушения из-за своей позиции по украинскому конфликту.