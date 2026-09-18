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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 15:30 • Новости дня

    Мосгоризбирком рассказал о ходе выборов в столице

    МГИК: В первый день выборов в Москве проголосовали более 1,8 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый день выборов в Москве проголосовали более 1,8 млн человек, Мосгоризбирком (МГИК) сообщил о штатном ходе голосования в столице.

    Процесс голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве идет в штатном режиме. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил отсутствие каких-либо сложностей на избирательных участках, передает ТАСС.

    «Никаких проблем мы не наблюдаем. <…> Все в порядке», – подчеркнул Реут в беседе с журналистами. По данным на 15.00 московского времени пятницы, в Москве свой выбор уже сделали более 1,8 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Мосгоризбирком разделил ключ расшифрования результатов электронных выборов на пять частей.

    К середине первого дня выборов свыше миллиона россиян воспользовались системой дистанционного голосования. А президент России Владимир Путин отдал свой голос онлайн из рабочего кабинета в Кремле.

    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    18 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах

    Памфилова: Мошенники в дни выборов используют тему мобилизации

    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространяются фейковые постановления с призывом голосовать в военкоматах, направленные на запугивание граждан темой мобилизации, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, злоумышленники распространяют в интернете поддельное постановление от имени Избирательной комиссии Республики Бурятия, передает РИА «Новости».

    В фальшивом документе сообщается, что якобы для голосования подготавливаются помещения на базе военных комиссариатов, и содержится призыв к мужчинам приходить на выборы именно туда.

    «Уже тысячу раз все объявили, президент, все говорили, что никакая мобилизация не предусмотрена, но все равно пытаются играть на этой теме», – заявила Элла Памфилова на брифинге. Она подчеркнула, что выборы проходят в штатном режиме и нет необходимости создавать пункты для голосования в военкоматах.

    Помимо этого, глава ЦИК сообщила о другой мошеннической схеме. С 17 сентября руководители регионов, дипломатических представительств и государственных органов получают фейковые рассылки с требованием остановить подготовку к выборам.

    «Голосование, несмотря на всех провокаторов и недоброжелателей, идет в штатном режиме», – сказала Памфилова.

    Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой противника.

    Накануне голосования председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

    Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

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    18 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Житель Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта

    Tекст: Вера Басилая

    Житель подмосковного Звездного городка решил проголосовать в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

    Голосование на участке в Звездном городке прошло с космическим колоритом, передает Мособлизбирком.

    «Подмосковный избиратель – ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708», – говорится в сообщении комиссии.

    Мособлизбирком также опубликовал фотографии мужчины, пришедшего отдать свой голос в костюме российского космонавта.

    Ранее житель чукотского села Нешкан ради обеспечения стопроцентной явки прервал рыбалку.

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

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    18 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму

    Явка на выборах в Госдуму к полудню превысила 6%

    ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 6,48%, передает источник из информационного центра ЦИК.

    По состоянию на 12:00 московского времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 6,48%, передает ТАСС. Эти данные были озвучены в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

    Согласно информации, представленной на онлайн-табло ЦИК, указанный показатель отражает активность граждан на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва. Учитываются результаты голосования как по федеральному, так и по одномандатным округам. В общую цифру также включены данные досрочного голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва открылись на Камчатке.

    Свыше миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова анонсировала введение пяти дополнительных форматов участия в выборах.

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    18 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Житель Чукотки прервал рыбалку для обеспечения 100% явки в селе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель села Нешкан на Чукотке бросил рыбалку и пришел на выборы, чтобы его населенный пункт показал 100-процентную явку в первый день голосования, сообщает окружной избирком.

    Житель чукотского села Нешкан Сергей Утек прервал рыбалку и прибежал на избирательный участок, чтобы обеспечить 100-процентную явку избирателей в первый день голосования, передает РИА «Новости».

    «Герой дня: житель Чукотки бросил рыбалку ради 100-процентной явки на выборах! Настоящая драма со счастливым финалом развернулась в селе Нешкан. На УИК № 49 комиссия замерла в ожидании: до абсолютного рекорда – 100% явки – не хватало ровно одного голоса», – сообщили в окружном избиркоме. Узнав, что от его голоса зависит успех населенного пункта, мужчина оставил удочки и помчался на участок.

    После того как он проголосовал, участковая избирательная комиссия № 49 зафиксировала стопроцентную явку. Ранее аналогичный результат был отмечен в селе Нутэпэльмен. В пятницу утром на Чукотке открылись 54 избирательных участка, где проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва и окружной думы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    Более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Во время прошлых президентских выборов 12 удаленных сел Чукотки также показали стопроцентную явку.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    ЦИК: Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд

    Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на выборах

    ЦИК: Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о рекордном числе иностранных наблюдателей на федеральных выборах в России, превысившем показатели президентской кампании 2024 года.

    По словам Памфиловой, число наблюдателей из других стран на федеральных выборах этого года побило рекорд президентских выборов 2024 года, передает ТАСС.

    «Если на выборах президента присутствовало 1115 представителей рекордного количества стран – 129, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов – 1126 и уже из 133 стран мира», – сказала Элла Памфилова.

    Западные страны пытаются навязывать свои правила проведения выборов, из-за чего многие государства теряют электоральный суверенитет. Руководитель Центризбиркома отметила, что представители западных организаций часто критикуют демократические процессы, не учитывая культуру и традиции других стран.

    Все больше государств осознают неприемлемость подобного диктата и стремятся совершенствовать избирательные системы для защиты от внешнего влияния. Памфилова подчеркнула, что утрата суверенитета приводит к подчинению национальных интересов иностранным, добавив, что странам необходимо строить отношения на равных условиях.

    Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать российские выборы.

    Утром в пятницу Памфилова рассказала о поступающих организаторам голосования угрозах.

    На прошлых президентских выборах за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей.

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    18 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше миллиона человек уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, более миллиона избирателей сделали свой выбор онлайн, передает РИА «Новости».

    На выборах по федеральному округу выдано более миллиона бюллетеней, принято свыше 1,04 млн. По одномандатным округам выдано также более миллиона бюллетеней, а принято более 1,03 млн.

    В онлайн-формате проголосовали уже около 25% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей. Всего о желании голосовать дистанционно заявили более 4 млн человек.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и продлятся три дня. Дистанционное голосование в 2026 году проходит в 32 регионах России и на московской платформе. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о пяти новых форматах голосования.

    В прошлом месяце начался прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в нижнюю палату парламента.

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    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    17 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Человек упал на козырек «Дома Шурика» в центре Москвы

    Человек упал на козырек «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы человек сорвался на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика», пострадавшему оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в экстренных службах.

    В центре Москвы человек упал на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице. Этот адрес известен многим благодаря комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

    «Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    Прибывшие на место происшествия врачи проводят с пострадавшим реанимационные действия. Обстоятельства инцидента и личность упавшего человека сейчас уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мужчина сорвался в шахту лифта в жилом доме в Москве.

    В прошлом году маленькая девочка скончалась после падения с десятого этажа на козырек столичного подъезда.

    Весной того же года на Смоленском бульваре полицейские нашли тело молодого человека с характерными для падения травмами.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

    ЦИК сообщила о явке более 10% на выборах в Госдуму

    Явка на выборах в Госдуму превысила 10%
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13:25 мск составляет 10,09%, сообщили в ЦИК России.

    Явка на выборах к 13:25 по московскому времени достигла 10,09%, следует из данных на сайте ЦИК.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними голосования стартовали 18 сентября. Процесс волеизъявления граждан продлится три дня и завершится 20 сентября.

    Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    Более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос в электронном формате.

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