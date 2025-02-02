ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе

ВСУ потеряли 64 танка, самолеты Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО в январе

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, в январе в зоне спецоперации украинские войска потеряли 64 танка и самолеты типа Су-27 и МиГ-29. Эти потери существенно ударили по возможностям ВСУ в воздушной и наземной операциях.

Кроме танков и самолетов, ВСУ лишились 367 боевых бронемашин. Среди уничтоженной техники девять танков Leopard немецкого производства и пять БМП Bradley американского производства. Эти образцы техники были экспортированы Украине в рамках поддержки от стран НАТО.

Среди другой уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, оказались чешская реактивная система залпового огня Striga, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi, говорится в отчете информагентства.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Министерства обороны, за последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек убитыми и ранеными.