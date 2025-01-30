Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.