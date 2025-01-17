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Суд приговорил бывших адвокатов Навального
Суд приговорил бывших адвокатов Навального к 3,5-5,5 годам колонии
Троих бывших адвокатов Алексея Навального Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева (все включены в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщил адвокат Андрей Гривцов.
Сергунин, Липцер и Кобзев были признаны виновными по ст. 282.1 УК РФ. Суд назначил Кобзеву пять с половиной лет, Липцеру – пять лет, а Сергунину – три с половиной года заключения, передает ТАСС.
Гривцов заявил, что защита планирует подать апелляцию на этот приговор. Прокурор требовал более строгие наказания: до пяти лет и 11 месяцев – для Кобзева, пять лет и десять месяцев – для Липцера, пять лет и шесть месяцев – для Сергунина. Также обвинение настаивало на запрете осужденным заниматься юридической деятельностью в течение пяти лет.
По версии следствия, адвокаты использовали свой статус для передачи информации между Навальным и участниками экстремистского сообщества. Они представляли Навального в деле «Ив Роше» и, как утверждается, помогали в координации членов запрещенных организаций.
Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении вдовы Алексея Навального Юлии. Навальная объявлена в розыск, поскольку скрылась от органов предварительного следствия.
До этого в Петушинский суд Владимирской области поступило уголовное дело в отношении трех адвокатов Алексея Навального, их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.