Суд приговорил бывших адвокатов Навального к 3,5-5,5 годам колонии

Tекст: Александра Юдина

Сергунин, Липцер и Кобзев были признаны виновными по ст. 282.1 УК РФ. Суд назначил Кобзеву пять с половиной лет, Липцеру – пять лет, а Сергунину – три с половиной года заключения, передает ТАСС.

Гривцов заявил, что защита планирует подать апелляцию на этот приговор. Прокурор требовал более строгие наказания: до пяти лет и 11 месяцев – для Кобзева, пять лет и десять месяцев – для Липцера, пять лет и шесть месяцев – для Сергунина. Также обвинение настаивало на запрете осужденным заниматься юридической деятельностью в течение пяти лет.

По версии следствия, адвокаты использовали свой статус для передачи информации между Навальным и участниками экстремистского сообщества. Они представляли Навального в деле «Ив Роше» и, как утверждается, помогали в координации членов запрещенных организаций.

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении вдовы Алексея Навального Юлии. Навальная объявлена в розыск, поскольку скрылась от органов предварительного следствия.

До этого в Петушинский суд Владимирской области поступило уголовное дело в отношении трех адвокатов Алексея Навального, их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.