Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.6 комментариев
Дело против трех адвокатов Навального передали в суд
В Петушинский суд Владимирской области поступило уголовное дело в отношении трех адвокатов Алексея Навального, их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.
Дело зарегистрировано, но дата рассмотрения пока не назначена, сообщили в суде РИА «Новости».
Все трое включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер обвиняются по статье «Участие в экстремистском сообществе».
По ней им грозит от двух до шести лет лишения свободы. Их арестовали в октябре 2023 года.
Адвокаты, согласно версии следствия, пользовались своим статусом, чтобы получать доступ в колонию и передавать информацию между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным.
Это позволяло ему оставаться руководителем этого сообщества «при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».
Как именно передавалась информация, не раскрывается.
Четвертый адвокат Ольга Михайлова объявлена в розыск и заочно арестована.