Дело против трех адвокатов Навального передали в суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело зарегистрировано, но дата рассмотрения пока не назначена, сообщили в суде РИА «Новости».

Все трое включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер обвиняются по статье «Участие в экстремистском сообществе».

По ней им грозит от двух до шести лет лишения свободы. Их арестовали в октябре 2023 года.

Адвокаты, согласно версии следствия, пользовались своим статусом, чтобы получать доступ в колонию и передавать информацию между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным.

Это позволяло ему оставаться руководителем этого сообщества «при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Как именно передавалась информация, не раскрывается.

Четвертый адвокат Ольга Михайлова объявлена в розыск и заочно арестована.