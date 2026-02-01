Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.14 комментариев
Роскачество зафиксировало резкий рост качества российского вина
Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году – ликерные вина и игристое, однако за шесть лет ситуация изменилась, доля вин, соответствующих повышенному стандарту «Винного гида России» выросла, сообщили в Роскачестве.
Качество российского вина заметно выросло за последние шесть лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества. В 2019 году только две категории – ликерные и игристые вина – демонстрировали относительно высокие результаты: 40% крепленых и 20,9% игристых вин соответствовали повышенному стандарту «Винного гида России», то есть набрали от 81 балла по 100-балльной шкале. Сухие вина, особенно розовые, красные и белые, оставались, как отметили в Роскачестве, проблемной зоной.
Однако к 2025 году ситуация изменилась. В Роскачестве подчеркнули: «За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла: игристые вина: +59,8 п.п.; тихие белые вина: +61 п.п.; тихие розовые вина: +50 п.п.; тихие красные вина: +64 п.п.; крепленые вина: +42 п.п.». Эксперты считают, что причинами стали рост производства успешных брендов и увеличение числа фермерских хозяйств – их стало более 100 против примерно десяти в 2019 году. Также значительно расширился ассортимент вин с маркировкой «Вино России»: сейчас насчитывается более 6,5 тыс. наименований.
Данные за последние три года показывают и другие положительные тенденции: заметно выросла доля качественных игристых, белых, красных и крепленых вин, тогда как у розовых вин зафиксирован небольшой спад. В частности, за этот период доля качественных игристых вин увеличилась на 19 п.п., белых – на 8,5 п.п., красных – на 6,5 п.п., а крепленых – на 22,5 п.п. Сегмент органических вин, исследование которых началось в 2023 году, стал отдельным успехом: здесь доля качественной продукции превысила 85,7% почти во всех категориях.
