Роскачество сообщило о благоприятной зиме для виноградников России
Снежный покров этой зимой устойчив, в том числе в теплых регионах России, при этом небольшой уровень снега – это скорее защита для виноградников от морозов, рассказали в Роскачестве.
Снежный покров на виноградниках России этой зимой оказался устойчивым даже в традиционно теплых регионах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскачество. В южных районах, таких как южный берег Крыма и Геленджик, высота сугробов в этом году местами даже превысила показатели винодельческого севера. В Волгоградской области и на левобережье Дона снег достигает лишь 4–6 сантиметров, а в районе Пятигорска – показатели схожие.
В более южных районах – Анапа, Тамань, Севастополь, Новороссийск и Геленджик – снежный покров местами достигал 10–15 сантиметров. Эксперты отмечают, что снег служит естественной защитой для виноградников от морозов: «Снег для виноградников (если, конечно, он не таких масштабов, как на Камчатке) – это, скорее, благо и защита от морозов, которые приходят вместе со снегопадами», – заявили в проекте «Винный гид России».
Ночные температуры до минус 20 градусов Цельсия фиксировались на Дону и Нижней Волге, однако лозы в этих регионах укрыты снегом и слоем земли, что позволяет им переживать такие холода. Волгоградский винодел Дмитрий Гусев добавил, что ниже минус 20 температура не опускалась. В Крымском районе Краснодарского края самой холодной точкой был Крымский район, где температура опускалась до минус 14 градусов, однако, по словам представителя винодельни Chateau le Grand Vostock Максима Дьяченко, лозы к таким морозам привычны: «Лозы спят. Морозы они уже всякие повидали», – поделился он.
Эксперты предупреждают, что сочетание мороза с сильным ветром даже при небольших минусовых температурах может навредить кустам. Например, в Геленджике при минус 7 градусах порывы ветра достигали 30 метров в секунду, что опасно для виноградников. Слишком теплая и сухая зима также негативно сказывается на урожае: виноделы отмечают дефицит влаги на фоне потепления последних лет.
Специалисты Роскачества подчеркивают, что для виноградников важна стабильная зима без резких оттепелей. Влажная или снежная зима помогает растениям легче перенести летнюю засуху. Вместе с тем особую тревогу вызывают резкие весенние похолодания, которые в последние годы негативно влияли на урожай. «Главное, чтобы весна была равномерной, без возвратных заморозков», – приводит пресс-служба Роскачества слова винодела Екатерины Козлаковой.
