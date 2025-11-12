В Кремле заявили об убивающем экономики Европы росте военных бюджетов

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские государства «вымучивают» дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это наносит ущерб их экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, некоторые страны, например Польша, уже довели военные расходы почти до 5%. «Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики», – сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

Представитель Кремля подчеркнул, что европейские страны вынуждены изыскивать средства на увеличение военных расходов, даже несмотря на негативные последствия для экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что оценка Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы совпадает с его собственным анализом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве видят признаки подготовки европейских стран к возможному военному конфликту с Россией.