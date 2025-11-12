Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
В Кремле назвали причину обрушения экономик Европы
В Кремле заявили об убивающем экономики Европы росте военных бюджетов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны увеличивают военные бюджеты, даже если это вредит их экономике, отметив, что некоторые страны доводят расходы почти до 5%.
Европейские государства «вымучивают» дальнейшее увеличение военных бюджетов, даже если это наносит ущерб их экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, некоторые страны, например Польша, уже довели военные расходы почти до 5%. «Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики», – сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Представитель Кремля подчеркнул, что европейские страны вынуждены изыскивать средства на увеличение военных расходов, даже несмотря на негативные последствия для экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что оценка Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы совпадает с его собственным анализом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве видят признаки подготовки европейских стран к возможному военному конфликту с Россией.