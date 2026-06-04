Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Херсонской области
Беспилотный летательный аппарат украинских боевиков ударил по территории медицинского учреждения в городе Алешки в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В Алешках беспилотник попал по территории центральной районной больницы. К счастью, пострадавших нет», – написал глава региона в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года при обстреле этого медицинского учреждения погибли три сотрудника. В июле того же года украинский дрон поразил приемное отделение больницы в Алешках.