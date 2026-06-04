Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Херсонской области

При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

ЧП произошло во время движения поезда по маршруту, один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, указал Аксенов в Max.

На месте происшествия активно работают профильные ведомства и экстренные оперативные службы.

«Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул руководитель республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского удара по Симферополю погибли три человека.