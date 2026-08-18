Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ локализовать данные россиян
Таганский районный суд Москвы обязал американскую корпорацию Google выплатить 3,8 млн рублей из-за нежелания хранить информацию о пользователях на территории страны.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», – сообщили представители суда, передает РИА «Новости».
За аналогичные правонарушения наказание понесли еще две зарубежные организации. Инстанция оштрафовала корпорацию Microsoft на 3,5 млн рублей.
Такую же сумму предстоит выплатить кипрской фирме Techiepie LTD. Она выступает оператором платформы CrushOn AI, позволяющей общаться со сгенерированными нейросетью виртуальными персонажами.
На прошлой неделе суд оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за неудаление противоправного контента.
В мае американскую корпорацию обязали выплатить 15,2 млн рублей за игнорирование требований об очистке площадок от незаконных материалов.
В феврале инстанция постановила взыскать с IT-гиганта 22,8 млн рублей за отказ ограничить доступ к приложениям для обхода блокировок.