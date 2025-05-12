Саперы МЧС впервые обезвредили новейшую украинскую мину ПВП-50

Tекст: Дмитрий Зубарев

Саперы МЧС России обнаружили и обезвредили новую мину ПВП-50 украинского производства в Курской области, передает РИА «Новости». Мина была найдена у входа в погреб частного дома в недавно освобожденном от украинских боевиков населенном пункте. Командир сводного отряда с позывным «Пилат» сообщил, что устройство аналогично российской МОН-50 и американской Claymore.

По словам «Пилата», мина была выпущена в 2024 году и ранее саперам МЧС не попадалась.

Специалисты МЧС не только нейтрализовали мину, но и детально изучили ее устройство, что позволит в будущем оперативно и безопасно обезвреживать подобные взрывные устройства.

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