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Саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области
Саперы группы «Север» обезвредили 6597 боеприпасов, включая ракеты НАТО
Военнослужащие группировки «Север» провели масштабное разминирование в Белгородской области, где обезвредили несколько тысяч опасных взрывных устройств, включая иностранные боеприпасы.
По данным РИА «Новости», саперы российской группировки войск «Север» обезвредили 6597 единиц боеприпасов и взрывных устройств на территории Белгородской области. В регионе продолжаются удары со стороны ВСУ, поэтому саперы работают в усиленном режиме.
Среди обезвреженных объектов почти половину составили так называемые «колокольчики» – противопехотные суббоеприпасы, которых было найдено и ликвидировано 3083 штуки. Кроме этого, сообщается о значительном количестве реактивных снарядов от РСЗО «Град» – 418, а также 408 выстрелах к РПГ-7.
Саперы также обезвредили 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. В числе особенно опасных находок оказались 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО «Вампир», снаряды калибра 155 миллиметров, а также французская противотанковая мина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки по безопасности с показом макетов взрывных устройств, используемых ВСУ, чтобы предупредить детей о возможной опасности, а в Курской области запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.