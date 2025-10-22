Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС

В Берлине торжественно открыли Неделю русского языка

Tекст: Денис Тельманов

Торжественное открытие Недели русского языка в Берлине состоялось в посольстве России, передает ТАСС. В этом году мероприятие проходит несмотря на действующие ограничения контактов с Россией и сложную геополитическую ситуацию.

В форуме принимают участие более 90 экспертов – русистов, лингвистов, славистов и литературоведов из России, Германии, Дании, Франции, Болгарии, Португалии, Бельгии, Чехии, Испании и других стран.

Одной из ключевых тем форума стало обсуждение современных методов преподавания русского языка и вопросы многоязычия.

Среди делегатов – доцент филологического факультета МГУ Федор Панков и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

Приветственное слово участникам адресовал посол России в Германии Сергей Нечаев, который отметил: «Русский язык имеет богатые международные традиции. Это один из языков ООН, один из ведущих языков, на которых говорит сегодня интернет, на котором общается мировое научное сообщество. И это очень приятно, что, несмотря на внешнеполитические вихри, русский язык по-прежнему имеет прочные, устойчивые и даже растущие тенденции».

Посол подчеркнул важность сохранения русского языка в Германии и напомнил о многочисленных обществах, носящих имена русских писателей. По его словам, культурно-гуманитарные связи между Россией и Германией остаются крепкими даже в нынешних условиях.

С обращением к участникам выступил также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, который отметил успех проведения подобных недель русского языка в мире и подчеркнул, что «русский язык объединяет людей».

Форум продлится до 24 октября. В программе – мастер-классы, круглые столы, обсуждения и доклады специалистов по русскому языку из разных стран. Вечер открытия украсило выступление музыкантов из «Новой филармонии», получившее одобрение гостей аплодисментами. Организатором события стал Русский дом в Берлине.

