Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
В МИД отметили мирный характер отношений Москвы и Пекина в Арктике
МИД : Россия и Китай не выступают против кого-либо в Арктике
Российско-китайские отношения имеют мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В российском МИД отметили, что отношения двух стран «базируются на прочном фундаменте, носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике». Российская сторона опровергла предположения экспертов о возможном ухудшении отношений Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».
Ранее некоторые эксперты высказывали предположения, что взаимодействие России и США в этом регионе может негативно сказаться на российско-китайских отношениях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и американские компании проявляют интерес к совместной работе в Арктике, но конкретных переговоров пока не начиналось.
СМИ писали, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия заявила о своей способности самостоятельно развивать Арктику.