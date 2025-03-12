В МИД отметили мирный характер отношений Москвы и Пекина в Арктике

МИД : Россия и Китай не выступают против кого-либо в Арктике

Tекст: Вера Басилая

В российском МИД отметили, что отношения двух стран «базируются на прочном фундаменте, носят мирный характер и не направлены против кого-либо в Арктике». Российская сторона опровергла предположения экспертов о возможном ухудшении отношений Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

Ранее некоторые эксперты высказывали предположения, что взаимодействие России и США в этом регионе может негативно сказаться на российско-китайских отношениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и американские компании проявляют интерес к совместной работе в Арктике, но конкретных переговоров пока не начиналось.

СМИ писали, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия заявила о своей способности самостоятельно развивать Арктику.