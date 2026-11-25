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Армия США начала проверку арсеналов из-за риска взрыва в Айове
Министерство армии США распорядилось провести ревизию всех объектов хранения боеприпасов после обнаружения сильно разложившихся взрывчатых веществ на заводе в Айове, что вызвало опасения из-за возможного свинцового загрязнения окружающих районов.
Армия США инициировала проверку состояния хранилищ вооружений по всей стране после того, как на армейском боеприпасном заводе в Айове были выявлены опасно деградировавшие взрывчатые вещества, способные привести к утечке свинца в окружающую среду, передает Bloomberg.
В Айове Пентагон готовится к контролируемому подрыву около пяти тонн свинцового азида – нестабильного взрывчатого вещества, которое признали слишком опасным для дальнейшего хранения; взрыв планируется провести в среду утром в укрепленных бетонных бункерах, однако формируемое свинцовое облако, по оценкам, может распространиться на расстояние до 160 км и достичь соседнего штата Миссури, пишет Vox.
Нижестоящий суд временно приостанавливал операцию, но апелляционный суд в начале недели разрешил подрыв, после чего он вновь оказался в графике; Министерство здравоохранения США рекомендовало детям и беременным женщинам выехать из предполагаемой зоны прохождения облака, а Американская ассоциация по борьбе с заболеваниями легких посоветовала жителям района взрыва не выходить из дома в течение одного–двух дней, указывает Vox.
Местные жители выражают возмущение нехваткой информации и слабой коммуникацией со стороны армии, опасаясь последствий для здоровья, тогда как президент США Дональд Трамп пытался переложить ответственность за окончательное решение о подрыве на избранного губернатора Айовы демократа Роба Сэнда, о чем сообщило издание Vox.
На фоне спора вокруг подрыва эксперты напоминают о сохраняющейся в США угрозе свинцового загрязнения из старой краски, бензина и импортируемых товаров; «Если мы действительно хотим решить эту проблему, это требует всеохватывающих действий правительства за пределами наших границ», – заявил директор международной общественной организации в сфере здравоохранения Дрю Маккартор, которого цитирует Vox.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп заявил о приказе военным не проводить контролируемый подрыв свинцового азида на армейском заводе в Айове без одобрения апелляционного суда и избранного губернатора штата Роба Сэнда. В пятницу американское военное ведомство сообщило об остром дефиците артиллерийских снарядов, ракет и бомб на фоне конфликта с Ираном в 2026 году. Американский сенатор от штата Айова Джони Эрнст в тот же день заявила о недостатке прозрачности министерства обороны США в информировании Конгресса о ходе войны в Иране.