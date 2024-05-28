ФСБ обвинила США в попытках милитаризовать Арктику и помешать проектам России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что российский сектор Арктики богат природными ресурсами, а также обладает огромным транспортно-логистическим потенциалом. Именно он остается объектом захватнических устремлений Запада, подчеркнул Кулешов, передает РИА «Новости».

Кулишов заявил о попытках милитаризации региона, которые осуществляются с подачи США. Также создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов РФ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как сейчас развивается российская Арктика.