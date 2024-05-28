«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
ФСБ обвинила США в попытках милитаризовать Арктику и помешать проектам России
Попытки милитаризировать Арктику и помешать реализации российских проектов в регионе осуществляются с подачи США и их сателлитов, заявил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Он отметил, что российский сектор Арктики богат природными ресурсами, а также обладает огромным транспортно-логистическим потенциалом. Именно он остается объектом захватнических устремлений Запада, подчеркнул Кулешов, передает РИА «Новости».
Кулишов заявил о попытках милитаризации региона, которые осуществляются с подачи США. Также создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как сейчас развивается российская Арктика.