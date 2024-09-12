Глава МИД Лавров: Ядерный терроризм стал главной визитной карточкой киевского режима

Tекст: Константин Сергеев

«Те, кто хотел бы помочь сохранить энергообеспеченность Украины, не обращают внимания на то, что Киев начал действовать на линии соприкосновения по гражданским энергетическим объектам», – приводятся слова Лаврова в прямой трансляции.



Глава российского МИД отметил, что задолго до выбора нынешней стратегии Россией Киев «взорвал плотину Каховской гидроэлектростанции». Она была разрушена, 200 человек погибло.

«Мы считаем это прямым террористическим актом. Главной визитной карточкой Украины стал ядерный терроризм», – заявил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что участникам мероприятия достаточно было проследить за информацией об ударах и попытках атак по Ленинградской, Калининской, Курской, Запорожской АЭС.

По словам Лаврова, действия Киева против Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Он обратил внимание на то, что 11 августа, после обстрела ВСУ, была серьезно повреждена одна из башен охлаждения АЭС.

Ранее в четверг Сергей Лавров сообщил, что Россия уверенно «выжимает и выжмет» ВСУ из Курской области.