Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
Лавров: Армия России уверенно выжимает ВСУ из Курской области
Армия России уверенно выжимает и в итоге выжмет ВСУ из Курской области, сомнений в этом быть не может, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине.
По его словам, в связи с действиями ВС России резко возрастает количество целенаправленных атак на гражданские объекты и расстрелы мирных граждан, которые наблюдаются в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают, передает ТАСС.
«Выжмут, не может быть никаких сомнений», – подчеркнул Лавров.
Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.