Директор ЗАЭС не исключил, что экс-сотрудники могут участвовать в планировании атак ВСУ

Директор ЗАЭС Черничук не исключил, что экс-сотрудники станции могут участвовать в планировании атак ВСУ

Tекст: Евгения Караваева

Экс-сотрудники Запорожской АЭС, перешедшие на сторону Киева, вероятно, оказывают содействие Вооруженным силам Украины. Такое предположение высказал директор станции Юрий Черничук.

«Там достаточно грамотные специалисты, люди, которые знают, что это такое. Очень многие работали на этой станции и знают не меньше, чем мы. Не могу сказать, кто именно, назвать фамилии, но, вполне вероятно, такие люди есть, наверняка кто-то помогает», – цитирует Черничука ТАСС.

Директор станции добавил, что последствия от теоретического удара ВСУ по энергоблокам Запорожской АЭС будут менее катастрофичными, чем по Курской АЭС.

«Курская АЭС сейчас находится в работе... блоки горячие, в отличие от нас, где блоки давно холодные. Поэтому если мы говорим о равнозначных повреждениях на двух станциях, то для нас эти последствия будут немного более мягкими, чем для Курска. Но сломать можно все. Здесь тоже можно доиграться до того, что последствия будут необратимыми», – предупредил Юрий Черничук.

6 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул на брифинге по итогам переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, что катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется «разминкой», если ВСУ ударят по реактору Курской атомной электростанции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД 25 сентября, дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории ЗАЭС, а 5 октября украинские дроны повредили трансформатор на подстанции «Заря», расположенной около Запорожской атомной станции, при атаке на город Энергодар. Последствия этих атак оценили инспекторы МАГАТЭ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 7 октября заявил, что Киев планировал захват и минирование Курской АЭС. Ситуацию взяли под жесткий контроль, что позволило предотвратить реализацию этого плана, исполнение которого привело бы к глобальной катастрофе.