Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, на передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Он добавил, что постоянно совершенствуется быстрая смена частот, позволяющая обойти купольную защиту РЭБ, в перспективе – машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

Напомним, в декабре на Купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.