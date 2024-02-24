СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.0 комментариев
Шойгу сообщил о предстоящей поставке в ВС России управляемых ИИ беспилотников
Шойгу сообщил о ближайшей поставке в ВС России беспилотников, управляемых с помощью ИИ
Поставка беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта, в ВС России готовится, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По словам главы ведомства, ИИ повысит эффективность применения беспилотников, передает ТАСС.
Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев отметил, что разведывательные дроны «Орлан-30» хорошо зарекомендовали себя при освобождении Авдеевки.
Ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных целей за две недели. В том числе пострадала бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства противника.