Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
ВС России уничтожили более 700 целей на Авдеевском направлении с помощью дронов
Минобороны сообщило о более 700 выполненных целях на Авдеевском направлении с помощью российских дронов
Российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в течение последних двух недель российские ударные беспилотники на Авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника.
Ранее российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink.