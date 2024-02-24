Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

Tекст: Денис Тельманов

Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

«Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».



Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.