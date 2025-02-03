СМИ: Спрос на элитную недвижимость в Москве увеличился из-за санкций

Bloomberg: Спрос на элитную недвижимость в Москве вырос почти на 40% из-за санкций против России

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, спрос на элитную недвижимость в Москве значительно возрос. Богатые россияне начали инвестировать в отечественную недвижимость из-за ограничения возможности вкладывать средства за границей. Это связано с санкциями, которые усложнили доступ к зарубежным активам, и высокой инфляцией в стране, передает Газета.Ru.

Основательница московского брокера элитной недвижимости Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева заявила: «По всему миру людям с российским гражданством закручивают гайки. Теперь все понимают, что самое безопасное место для хранения капитала – это собственная страна».

По данным NF Group, продажи элитных квартир по цене от 1,95 млн рублей за квадратный метр в Москве за последний год увеличились почти на 40%. Цены на такую недвижимость выросли на 21%, достигнув уровня Парижа и Лондона. Это приток инвестиций помогает Москве противостоять спаду, который замечен на других рынках, таких как Лондон и Гонконг.

Покупатели элитной недвижимости в Москве чаще всего люди в возрасте от 40 до 50 лет, среди которых владельцы крупных промышленных компаний, топ-менеджеры, а также представители IT-сферы, шоу-бизнеса и спорта. Эти группы инвестируют в московскую недвижимость как средство хеджирования от инфляции и для сохранения средств, передает РБК.

Ранее сообщалось, что россияне начали распродавать жилье в Финляндии.