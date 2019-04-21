Активистка Femen обнажилась во время голосования Зеленского

Представительница движения Femen устроила акцию на втором туре выборов, встретив кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на избирательном участке с призывом «Хватит насиловать страну».

Она сняла верхнюю одежду и обнажила надпись на груди «Pig in a poke» («Кот в мешке»). Девушка выкрикивала призывы «Хватит насиловать страну!». Она также заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов, передает ТАСС.

Ее вывели из помещения избиратели и сотрудники комиссии.

Полиция не стала реагировать на акцию.

Зеленский уже проголосовал во втором туре, спев журналистам несколько строчек из песен рэпера Эминема.