Зеленский после голосования спел Эминема

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов главы государства, исполнив журналистам несколько фраз из произведений рэпера Эминема.

«Я не знаю, какое у вас было утро, а у нас хорошее. Для настроения жена включила Эминема», – передает его слова ТАСС.

По просьбе журналистов он напел на английском языке несколько фраз из произведений рэпера.

После этого он добавил, что «все будет хорошо».

«Всех сделаем. Сейчас я еду к своей команде, и вечером мы будем подводить вместе итоги», – сказал он.

Между тем, явка во втором туре президентских выборов на Украине к 11.00 составила 7,93%, следует из данных ЦИК страны.

В воскресенье на Украине проходит второй тур выборов. Зеленский считается фаворитом выборов.