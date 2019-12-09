Перед саммитом «нормандской четверки» в Париже задержаны полуголые активистки

Полиция задержала около Елисейского дворца в Париже, где в понедельник состоится саммит «нормандской четверки», двух девушек из украинского движения Femen.

Они выбежали к зданию топлес и выкрикивали фразу «Stop Putin's war». Сотрудники полиции уложили их на асфальт и задержали, уведя от дворца, сообщает «Страна».

Отметим, что в ноябре 2018 года активистки движения Femen также организовали акцию в центре Парижа, протестуя против приезда лидеров государств, среди которых был и Владимир Путин, на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

Встреча «нормандской четверки» состоится в понедельник в Париже. Президент Владимир Путин также проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, полученных Зеленским перед встречей с Путиным, а также объясняла, почему нормандский саммит не поможет Донбассу.

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