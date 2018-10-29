Обнаженные девушки приветствовали президентов в Париже

Активистки движения Femen организовали акцию в центре Парижа, протестуя против приезда лидеров государств на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

Несколько обнаженных по пояс девушек развернули плакаты у Триумфальной арки в Париже, сообщает «360» со ссылкой на сообщение Femen.

У активисток в руках были плакаты с надписями «Добро пожаловать, военные преступники» и «Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила».

Также девушки разместили надписи на своих телах, обратившись к президентам Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану, Дональду Трампу и Биньямину Нетаньяху.

Полицейские задержали активисток.

Ранее сообщалось, что Путин планирует принять приглашение французской стороны посетить Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.