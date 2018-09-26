В Кремле рассказали о решении Путина относительно поездки в Париж 11 ноября

Президент России Владимир Путин планирует принять приглашение французской стороны посетить Париж 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По поводу 11 ноября: приглашение получено и мы его рассматриваем в позитивном контексте, и, очевидно, в ближайшее время уже наступит пора проговора с французской стороной конкретных вопросов, связанных с поездкой», – передает слова Ушакова ТАСС.

Он отметил, что Москва нацеливается на участие президента Путина в мероприятиях в Париже.

20 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще не озвучивал решения относительно возможной поездки Путина в Париж.

Посол Франции Сильви Бреманн сообщала, что в Париже «очень сильно» надеются на визит Владимира Путина в ноябре.