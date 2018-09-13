Париж выразил «очень сильную» надежду на визит Путина в ноябре

В Париже «очень сильно» надеются, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить Францию в ноябре, заявила посол французской республики Сильви Бреманн на полях ВЭФ во Владивостоке.

«Мы очень сильно надеемся, и президент [Франции Эммануэль] Макрон надеется, что он [президент России Владимир Путин] будет в Париже», – цитирует Бреманн РИА «Новости».

По ее словам, «Макрон ведет с российской стороной очень честный диалог», считая важным развивать отношения между Россией и ЕС, между Россией и Францией, несмотря на имеющиеся разногласия.

«Конечно, мы обеспокоены проблемой применения химического оружия, и мы настаиваем на полной имплементации минских соглашений», – заявила Бреманн.

В то же время она заявила, что Париж принимает Россию «такой, какая она есть».

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о поездке во Францию на мероприятия 100-летия Первой мировой войны, визит прорабатывается по дипломатическим каналам.