На ПМЮФ обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта

Tекст: Валерия Городецкая

Одной из ключевых тем стала платформенная экономика. Участники сессии, посвященной развитию цифровых платформ в России и странах ЕАЭС, рассмотрели механизмы саморегулирования отрасли, защиту потребителей и партнеров маркетплейсов, а также перспективы унификации подходов к регулированию электронной торговли, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что российские платформы продолжают активно расширяться и формируют собственные цифровые экосистемы. По его словам, «наша страна сейчас формирует собственный уникальный опыт правового регулирования платформ», основанный на поиске баланса между свободой договора, защитой участников рынка и развитием конкуренции.

Соколов также подчеркнул значение отраслевого саморегулирования. Он напомнил, что многие спорные вопросы между маркетплейсами, продавцами и пунктами выдачи заказов удалось решить без дополнительного государственного вмешательства. По его оценке, расширение ассортимента и доступность товаров для жителей регионов остаются главным драйвером роста электронной коммерции. «Представив максимально широкий ассортимент населению нашей страны, действительно электронная коммерция продолжает пользоваться популярностью», – сказал он.

Отдельный блок дискуссий был посвящен искусственному интеллекту. На сессии «Искусственный интеллект в медиа – враг или помощник?» участники обсудили использование нейросетей при создании контента и возможные подходы к регулированию этой сферы.

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский заявил, что технологии ИИ уже стали неотъемлемой частью индустрии. По его словам, проведенный ИРИ опрос показал, что «100% наших респондентов» из числа производителей контента используют искусственный интеллект в своей работе. Гореславский отметил: «Это инструмент, который полностью уже к нам проник, отрицать его невозможно».

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выступил за мягкий подход к регулированию отрасли. Он считает, что в медиасфере необходимо делать ставку на отечественные разработки. «С моей точки зрения, если говорить о медиа, именно в медиа использование национальных нейромоделей должно стать стандартом индустрии», – подчеркнул парламентарий.

Тема искусственного интеллекта получила продолжение на сессии, посвященной регулированию рынка данных. Участники обсудили использование обезличенной информации для обучения нейросетей, вопросы защиты персональных данных и соблюдения прав правообладателей. Сооснователь Moscow Digital School Александр Журавлев указал на отсутствие единых подходов к работе с обезличенными данными. При этом он подчеркнул необходимость сохранять приоритет интересов авторов и владельцев контента. По его словам, «правообладатель во главе угла».

Еще одной темой форума стали механизмы защиты потребителей в цифровой среде. Участники сессии об экономике потребительского обмана обсудили риски, связанные с непрозрачными подписками, манипулятивными интерфейсами и скрытыми платежами.

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов отметил, что современные массивы данных позволяют объективно оценивать добросовестность бизнеса. По его словам, анализ административных дел, предупреждений, судебных исков и хозяйственных показателей дает возможность определить, «действует ли она добросовестно или нет».

Вопросы исторической памяти и работы с молодежной аудиторией рассматривались на сессии «Суверенный код: единый мультимедийный исторический ресурс». Участники обсудили использование современных цифровых форматов для популяризации истории и противодействия информационному воздействию извне. Алексей Гореславский отметил, что исторические проекты должны не только сохранять достоверность, но и быть понятными молодому поколению. По его словам, «нужны новые формы», которые позволят сделать исторический контент более востребованным среди молодежи.

В рамках дискуссии также выступили пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), представившие запись разговора с исполнительным директором Хельсинкской комиссии Полом Массаро. По словам Столярова, беседа позволила показать взгляды представителей американского политического истеблишмента на Россию. «Мы пообщались с исполнительным директором этой комиссии Полом Массаро, и он выложил как раз те самые тезисы, которые сейчас есть в голове у этих конгрессменов, сенаторов», – заявил он.

Участники форума сошлись во мнении, что дальнейшее развитие цифровой экономики, искусственного интеллекта и платформенных сервисов требует не только технологических решений, но и выработки современных правовых механизмов, способных обеспечить баланс между инновациями, безопасностью и защитой интересов граждан.

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