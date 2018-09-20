Песков оценил возможность поездки Путина в Париж

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о поездке главы России Владимира Путина в Париж на празднование 100-летия окончания Первой Мировой войны, не исключив ее.

«Мы своевременно сообщим», – цитирует Пескова ТАСС.

Также, по словам Пескова, пока нет речи о саммите Россия – Германия – Франция – Турция.

«Работа продолжается, пока никаких наметок нет», – сказал он.

На прошлой неделе посол Франции Сильви Бреманн сообщала, что в Париже «очень сильно» надеются на визит Владимира Путина в ноябре.

Ранее в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о поездке во Францию на мероприятия 100-летия Первой мировой войны, визит прорабатывается по дипломатическим каналам.

В начале сентября помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что помощники глав России, Турции, Франции и канцлера ФРГ могут проработать повестки четырехстороннего саммита лидеров стран.