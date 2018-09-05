В Кремле рассказали о подготовке саммита Путина, Эрдогана, Макрона и Меркель

Помощники президентов России, Турции, Франции и канцлера ФРГ в ближайшие десять дней могут проработать повестки четырехстороннего саммита лидером стран; ожидается, что встреча пройдет в Стамбуле, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, эта встреча уже обсуждалась лидерами. Ранее ожидалось, что четырехсторонний саммит с акцентом на сирийском урегулировании может пройти в Стамбуле 7 сентября, передает РИА «Новости».

«Что касается российской стороны, то мы положительно отреагировали на этот зондаж турок. Но потом выяснилось, что с остальными участниками все-таки не было достигнуто четкой договоренности на этот счет», – сказал Ушаков.

По его словам, ситуация такова, что страны заинтересованы в проведении саммита «четверки», вопрос проработают помощники по политическим вопросам.

«Я не исключаю, что в ближайшее время, может быть, где-то в течение десяти дней, у нас с коллегами состоится такой контакт, в ходе которого мы, может быть, проработаем повестку дня возможного саммита, доложим нашим руководителям, и потом уже будет согласована дата саммита», – сказал он.

Ушаков добавил, что все стороны, по предварительным данным, согласны на то, чтобы провести саммит в Стамбуле.

«Есть такое понимание, что лидеры будут ориентироваться на Стамбул, но когда, пока еще договоренности нет, работа ведется», – констатировал Ушаков.

17 августа сообщалось о готовности Москвы поучаствовать в таком саммите. 31 июля спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщал, что саммит России, Турции, Ирана, Германии и Франции по Сирии запланирован на 7 сентября.