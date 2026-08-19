Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами

Tекст: Денис Тельманов

Председатель иранского парламента выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут добиться дополнительных уступок от Тегерана путем давления, передают «Вести». По его мнению, американским министрам не по силам справиться с текущими вызовами.

«Бессенту и Хегсету эта задача не по плечу. Хватит ждать, что команда клоунов вытащит кролика из шляпы и расчистит тот бардак, который вы сами устроили», – заявил Галибаф.

Незадолго до этого Скотт Бессент анонсировал введение беспрецедентных мер экономического давления на Исламскую Республику.

В то же время телеканал CNN сообщил об изменении стратегии Вашингтона, который отказался от идеи быстрого сокрушения Ирана в пользу постепенного удушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции ради экономического удушения Ирана.

Глава Пентагона Пит Хегсет инициировал специальную программу «Экономическая ярость» для усиления санкционного воздействия.

Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность дальнейшего усиления экономической блокады Тегерана.