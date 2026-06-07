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В России подвели итоги года второго потока программы «Время героев»
Год назад, 7 июня 2025 года, началось обучение второго потока президентской кадровой программы «Время героев». За этот год программа подтвердила свою эффективность как уникальный инструмент интеграции боевого опыта в государственное управление и социально значимые проекты.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, среди участников второго потока – 33 Героя России, 72 кавалера ордена Мужества и 37 обладателей медали «За отвагу». Участники проходят не только лекционные занятия, но и стажировки в регионах, на предприятиях и встречаются с трудовыми коллективами.
Все они взаимодействуют с наставниками из числа руководителей администрации президента, федеральных и региональных органов власти, представителей госкорпораций и общественных организаций.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что выпускники первого потока уже занимают высокие должности, а нынешние участники второго потока показывают дисциплину и готовность трудиться во благо страны.
Заместитель губернатора Брянской области Андрей Фроленков подчеркнул, что наставники учат принимать решения, исходя из интересов конкретного человека, а программа помогает реализовывать проекты для семей участников СВО, молодежи и развития инфраструктуры.
Владимир Михайловский, кавалер трех орденов Мужества, добавил, что обучение на программе формирует понимание необходимости реагировать на запросы людей на местах, а стажировки позволяют решать реальные задачи на региональном уровне.
Среди ключевых назначений второго потока – врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, член ЦИК России Анатолий Сысоев, депутат Госсовета Коми Станислав Кочев и заместитель министра внутренней политики Нижегородской области Дмитрий Грачев.
Программа «Время героев» создана по инициативе президента Владимира Путина для подготовки руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Выпускники программы работают в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях, а также развивают социально значимые проекты. Программу реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года участие в президентской программе приняли 168 ветеранов и кадровых военных.
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