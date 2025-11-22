Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.37 комментариев
В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами
Фракция «Справедливая Россия» готовит законопроект, который должен решить проблему мошенничества, известного как «бабушкина схема», когда после продажи квартиры сделку оспаривают через суд.
Фракция «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при продаже жилья по так называемой «бабушкиной схеме», передает ТАСС.
Документ подготовят председатель партии Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Одним из ключевых предложений станет введение «периода охлаждения» при сделках на вторичном рынке недвижимости. Михаил Делягин пояснил, что данный период, который может варьироваться от пяти до 14 рабочих дней или более, позволит защитить покупателя от возможных оспариваний сделки недобросовестными продавцами. Он также подчеркнул, что формулировка закона будет обеспечивать баланс интересов всех сторон.
Ранее Миронов совместно с Яной Лантратовой предложил использовать эскроу-счета для сделок с единственным жильем. Депутаты предлагали ограничить тарифы на открытие и ведение таких счетов, чтобы сделать их доступными для граждан, а внедрение системы планировалось начать с пилотных регионов. По мнению Лантратовой, введение дополнительных механизмов повысит безопасность сделок, не ограничивая свободу купли-продажи жилья.
Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата полученных ими денег.
Ранее Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в возврате квартиры, проданной людям, которых в материалах дела назвали мошенниками.
В ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, заявляя о мошеннических действиях покупателей.