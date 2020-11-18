Минтранс предложил ограничить скорость самокатов

Скорость передвижения на электросамокатах и гироскутерах предлагается ограничить, сообщил замглавы Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

Луговенко сообщил, что предлагается ограничить скорость 20 км/ч, а также ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности. Так, предусмотрен новый дорожный знак «Движение лиц на СИМ запрещено». Кроме того, планируют устанавливать таблички, сообщающие, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ. Также он сообщил, что помимо водителей, пешеходов, пассажиров и велосипедистов появится категория «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности».

Замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин заявил: «Там, где будет возможность их использовать, будут ограничения по скорости, безусловно, будут ограничения исходя из ширины тротуара и так далее. Там, где будет безопасно, оно будет разрешено». Минтранс и МВД хотят установить единые правила для СИМ по всей России, передает РИА «Новости».

Министерство транспорта предложило установить приоритет пешеходов над пользователями СИМ на тротуарах. Указывается, что СИМ должны в основном пользоваться велосипедной инфраструктурой. Владельцам СИМ разрешается ездить по тротуарам, обочинам и проезжей части дорог. Дети до семи лет, использующие СИМ без двигателя, приравниваются к пешеходам.

Луговенко сообщил, что за «ненадлежащее использование СИМ» предлагается наказывать по статьям 12.29 и 12.30 КоАП. Статья 12.29 предусматривает для нарушителей ПДД как предупреждение, так и линейку штрафов от 500 до 1,5 тыс. рублей. Статья 12.30 касается нарушений ПДД, если они привели к помехам в движении транспорта или к причинению легкого либо среднего вреда здоровья потерпевшего.

Шеюхин пояснил, что основным пунктом разногласий между Минтрансом и МВД стал вопрос о том, что относится к СИМ. Минтранс предлагает учитывать не только электросамокаты, моноколеса и прочие средства, которые приводятся в движение с помощью двигателя, но и самокаты, роликовые коньки, скейты и другие, приводимые в движение с помощью мускульной силы. Шеюхин полагает, что ведомства договорятся «на площадке правительства». Начальник отдела организации дорожного движения Министерства транспорта России Дмитрий Осиповский сообщил, что проект правил должен быть внесен в правительство до нового года.

Напомним, Шеюхин сообщал, что российские ведомства занялись изучением опыта зарубежных стран для регламентации использования средств индивидуальной мобильности.