В России задумались о регламентации движения «самокатчиков»

Министерство внутренних дел и Минтранс занялись изучением опыта зарубежных стран для регламентации использования средств индивидуальной мобильности, сообщил замначальника Госавтоинспекции Николай Шеюхин.

Шеюхин, выступая на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ», отметил, что в России есть проблема конфликтов между пешеходами и «самокатчиками», передает РИА «Новости».

Представитель ведомства пояснил, что МВД и Минтранс занимаются регламентацией этих вопросов. Вопросы использования средств индивидуальной мобильности на дорогах до сих пор «практически не отрегулированы», указал он.

«Мы внимательно изучили опыт зарубежных стран, таких как Германия, Нидерланды, США. И хочу сказать, что на сегодня, к большому сожалению, единого подхода к решению данного вопроса нет. Поэтому и мы сегодня совместно с коллегами находимся в диалоге и обсуждении, чтобы минимизировать конфликтные ситуации, сделать возможность использования средств индивидуальной мобильности наиболее комфортной для наших граждан», – сказал Шеюхин.

Ранее Минтранс предложил проект транспортной стратегии, согласно которой к 2035 году в стране могут ввести бесплатный проезд на общественном транспорте. Проект также предлагает стимулировать население ездить на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов.