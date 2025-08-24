До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Руководитель спасгруппы Наговицыной рассказал, как не смог ее спасти
Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.
«При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м, примерно, из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт совершил жесткую посадку, проще говоря, мы упали», – рассказал РЕН ТВ Семенов.
Все на борту были травмированы, но смогли помочь спуститься двум альпинистам из той группы, где находилась Наговицына. Наталья, по словам Семенова, травмировалась, пытаясь спуститься с пика Победы с напарником Романом. В самом опасном месте под названием «Нож» она сорвалась, уточнил он.
«Это острый гребень, падение с которого в левую либо в правую сторону грозит падением с двухкилометровой высоты. Это очень опасно», – добавил специалист.
Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.