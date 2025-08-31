Наговицина подписала документ о снятии ответственности с турфирмы при ЧП

Tекст: Антон Антонов

В документе, который зачитала Калашникова, указывалось, что Наговицина не будет иметь материальных, юридических и прочих претензий к турфирме или ее сотрудникам, передает РЕН ТВ.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе... я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», – сказано в тексте документа.

По словам Калашниковой, несмотря на подписанную расписку, компания профинансировала спасательную операцию в размере 60 тыс. долларов – вертолеты были подняты за счет Ak-Sai Travel. Страховая компания, по ее словам, покроет только 10–12% суммы, остальные расходы фирма берет на себя. Претензий к сыну альпинистки турфирма не имеет.

В спасательной операции участвовали также киргизские военные – министерство обороны страны выделяло вертолеты для поиска россиянки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, альпинистка Наговицина перестала подавать признаки жизни на вершине пика Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой. МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей. Группа из 20 опытных альпинистов, привлеченная фирмой Ak-Sai Travel, заявила о невозможности продолжения операции по спасению.