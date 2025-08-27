Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.3 комментария
Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
Аэровидеосъемка не выявила признаков жизни альпинистки Наговициной
Российскую альпинистку Наталью Наговицину не удалось обнаружить живой на вершине пика Победы после проведения аэровидеосъемки с применением тепловизора.
По данным пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС, 27 августа была проведена очередная поисково-спасательная операция на пике Победы. В рамках операции использовались беспилотные летательные аппараты с высокоточным оборудованием и тепловизором.
По полученным аэросъемкам специалисты проанализировали район нахождения Натальи Наговициной, которая с 12 августа оставалась на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Экстремальные погодные условия, сильные порывы ветра и особенности местности затрудняли проведение работ.
В сообщении ведомства говорится: «По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС Киргизии признали альпинистку Наговицину без вести пропавшей. Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной.