Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной

Аэровидеосъемка не выявила признаков жизни альпинистки Наговициной

Tекст: Ольга Иванова

По данным пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС, 27 августа была проведена очередная поисково-спасательная операция на пике Победы. В рамках операции использовались беспилотные летательные аппараты с высокоточным оборудованием и тепловизором.

По полученным аэросъемкам специалисты проанализировали район нахождения Натальи Наговициной, которая с 12 августа оставалась на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Экстремальные погодные условия, сильные порывы ветра и особенности местности затрудняли проведение работ.

В сообщении ведомства говорится: «По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС Киргизии признали альпинистку Наговицину без вести пропавшей. Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной.